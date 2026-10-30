آیت‌الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی گفت: اگر ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ روز مقابله دانشجویان پیرو خط امام با آمریکا و تسخیر لانه جاسوسی بود، امروز چالش ملت ایران بر سر برچیده شدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه غرب آسیاست و باید ریشه این نفوذ از منطقه کنده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سید محمد سعیدی، خطیب نماز جمعه قم با اشاره به هفته پدافند غیر عامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل یکی از کارآمدترین و پایدارترین شیوه‌های دفاعی در برابر تهدیدهاست و امروز به یکی از اصول جدایی‌ناپذیر جنگ‌های نوین تبدیل شده است.

امام جمعه قم بر ضرورت آمادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کرد و افزود: موفقیت در عرصه پدافند غیرعامل نیازمند همکاری مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و مشارکت و همت مردم، به‌ویژه در شرایط جنگی است.

آیت‌الله سعیدی همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهید حسین فهمیده، این نوجوان فداکار را الگویی ماندگار برای نوجوانان بسیجی دانست و گفت: شهید فهمیده با اقدام شهادت‌طلبانه خود، اگرچه جسمش رفت، اما روح و نامش ماندگار شد و به اسوه‌ای برای نسل نوجوان تبدیل شد.

وی همچنین دهم آبان، سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب، به دست گروه منحرف فرقان در سال ۱۳۵۸ را یادآور شد و شهادت این عالم مجاهد را از حوادث تلخ تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تبیین ابعاد سیاسی و اجتماعی خطبه تاریخی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) در مسجدالنبی، این خطبه را جلوه‌ای از روشنگری و افشای جریان نفاق در جامعه اسلامی دانست و گفت: حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) با قیام و موضع‌گیری صریح خود، نقشه‌های منافقان برای ضربه زدن به اسلام را افشا کردند و پیمان‌شکنی مردم مدینه در ماجرای غدیر خم را مورد انتقاد قرار دادند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت جریان نفاق افزود: در مواجهه با منافقان دو وظیفه اساسی وجود دارد؛ نخست، معرفی ویژگی‌ها، نقشه‌ها و فتنه‌های آنان و دوم، افشای انحرافات و فسادشان؛ چراکه اگر منافقان در نهضت‌ها و انقلاب‌ها به‌درستی شناخته و رسوا نشوند، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کنند.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به تجربه صدر اسلام تصریح کرد: منافقان در دوران پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) چنان پیچیده عمل می‌کردند که بسیاری از مردم شناخت درستی از ماهیت آنان نداشتند و حتی برخی آنان را از اصحاب پیامبر می‌دانستند؛ ازاین‌رو، افشای چهره واقعی این جریان، ضرورتی مهم برای حفظ جامعه اسلامی بود.

وی با اشاره به نقش حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) در روشنگری و افشای جریان نفاق در دوران صبر و سکوت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام گفت: خطبه و رفتار روشنگرانه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها موجب شد منافقان از پشت پرده خارج شوند و ماهیت واقعی خود را آشکار کنند.

امام جمعه قم اظهار کرد: خشم و رضایت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) معیار مهمی برای شناخت مسیر حق است و جریان‌ها و مسئولان باید به این معیار الهی توجه داشته باشند.

وی در ادامه بر جایگاه ولایت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) تأکید کرد و گفت: جامعه اسلامی باید در مسیر ولایت الهی و تبعیت از امیرالمؤمنین علیه‌السلام حرکت کند.

آیت‌الله سعیدی در پایان با تأکید بر ضرورت التزام همه ارکان نظام جمهوری اسلامی به ولایت و سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) خاطرنشان کرد: مسئولان و کارگزاران نظام باید در همه امور، خشم و رضایت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) را شاخص حرکت خود قرار دهند و در مسیر ولایت و ارزش‌های اسلامی ثابت‌قدم باشند.