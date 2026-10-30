سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، تعامل با طرف عراقی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های ذی‌ربط، وقفه‌های مقطعی در مبادلات برطرف شده و صادرات کالا از این مرز در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات با اشاره به آخرین وضعیت مبادلات تجاری در پایانه مرزی شلمچه اظهار داشت: پس از بروز وقفه‌های مقطعی در روند مبادلات، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، تعامل و هماهنگی با طرف عراقی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، روند صادرات کالا از این پایانه مرزی به وضعیت روان بازگشته است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات در جریان مبادلات تجاری افزود: استمرار صادرات و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت‌های تجار و صادرکنندگان، از اولویت‌های مدیریت اقتصادی استان است و در این راستا، تسهیل فرایندهای صادراتی و رفع موانع احتمالی با جدیت دنبال می‌شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط، موضوع تسهیل و پشتیبانی از فعالیت‌های صادراتی را در دستور کار دارد و هماهنگی‌های لازم برای تداوم روان مبادلات در پایانه مرزی شلمچه در حال انجام است.

عبیات در پایان بر ضرورت استمرار تعاملات مرزی و همکاری با طرف عراقی تأکید کرد و گفت: هدف، ایجاد اطمینان و ثبات در فرایند صادرات، حمایت از فعالان اقتصادی و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم مبادلات تجاری از مرز شلمچه است.