امام جمعه موقت بیرجند: استکبار جهانی پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش دارد با فشار‌های اقتصادی و تهاجم فرهنگی، نسل جوان و انسجام ملی کشور را هدف قرار دهد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز جمعه با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند از طریق فشار اقتصادی و افزایش مشکلات معیشتی، مردم را در برابر نظام و انقلاب قرار دهد؛ اما ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر چنین توطئه‌هایی تسلیم نخواهد شد.

حجت الاسلام مختاری امام جمعه با تأکید بر ضرورت همراهی مردم با برنامه‌های اقتصادی کشور افزود: پرهیز از اسراف، جلوگیری از هدررفت منابع و توجه به منافع عمومی از وظایف مهم مردم در شرایط کنونی است و دولت و ملت باید با همدلی و همکاری، برای عبور از مشکلات اقتصادی و مقابله با توطئه‌های دشمنان تلاش کنند.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تأکید بر مسئولیت دولت در مدیریت شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت باید با اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی و اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط کشور، زمینه کاهش فشار‌های معیشتی بر مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف را فراهم کند.

وی همچنین ضعف نظارت و برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی را از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی دانست و خواستار تقویت نظارت بر بازار و کنترل گرانی‌ها شد.

امام جمعه موقت بیرجند در ادامه با اشاره به مناسبت‌های هشتم و سیزدهم آبان، این ایام را یادآور ایستادگی و مبارزه ملت ایران، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، در برابر استکبار جهانی دانست و با گرامیداشت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان، گفت: فرهنگ ایثار و مقاومت می‌تواند نوجوانی سیزده‌ساله را به الگویی از شجاعت و فداکاری تبدیل کند، فرهنگی که اجازه نمی‌دهد دشمن به خاک و هویت این ملت تجاوز کند.

حجت الاسلام مختاری با اشاره به مناسبت‌های سیزدهم آبان، از تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ به‌عنوان سه رویداد تاریخی و اثرگذار در مبارزه ملت ایران با استکبار یاد کرد.

وی با بیان اینکه دشمن تمرکز ویژه‌ای بر نسل نوجوان و جوان کشور دارد، افزود: خانواده‌ها، مدارس، مساجد، نخبگان و دستگاه‌های فرهنگی مسئولیت دارند با تبیین صحیح آموزه‌های دینی و هویت ملی، نسل جدید را در برابر فتنه‌های فرهنگی و جنگ شناختی دشمن مصون کنند.

امام جمعه موقت بیرجند مقابله با تهاجم فرهنگی را نیازمند عزم جدی مسئولان و فعالان فرهنگی عنوان کرد و گفت: ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی، عادی‌سازی بی‌حجابی و بی‌عفتی از جمله تهدید‌های جدی جامعه است که نیاز به توجه بیشتر سران قوا و مسئولان به این موضوع است.

وی افزود: نخبگان، استادان حوزه و دانشگاه، روحانیون، فعالان فرهنگی و افراد دغدغه‌مند باید برای مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی وارد میدان شوند.

حجت الاسلام مختاری با تأکید بر نقش مردم و نخبگان در آگاهی‌بخشی اجتماعی گفت: باید با تبیین ابعاد فرهنگی و سیاسی این ناهنجاری‌ها، زمینه آگاهی جامعه فراهم شود و اجازه ندهیم رفتار‌های مغایر با ارزش‌های دینی به‌تدریج در جامعه عادی و به هنجار تبدیل شوند.