به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سیدکیومرث کمالیار با تشریح اقدامات نظارتی در حوزه توزیع فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع، بهینه‌سازی مصرف و صیانت از سرمایه‌های ملی ضرورت دارد و این مهم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارت دقیق بر مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۹ درصد بنزین توزیعی استان در جایگاه‌ها مصرف می‌شود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است؛ همچنین در حوزه نفت‌گاز، بخش حمل‌ونقل عمده‌ترین مصرف‌کننده بوده و پس از آن بخش کشاورزی با ۱۷ درصد و صنعت، معدن و تجارت با ۷ درصد سهم قرار دارند که مصرف این فرآورده نیز ۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین با اشاره به ساماندهی نفت سفید خانوار‌ها بیان کرد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۷ هزار خانوار از فهرست مصرف‌کنندگان نفت سفید حذف شدند و هم‌اکنون حدود ۷ هزار خانوار فاقد گاز طبیعی در استان فعال هستند که سوخت موردنیاز آنها به‌طور کامل تامین می‌شود.

کمالیار با اشاره به استفاده از ابزار‌های هوشمند، دوربین‌های نظارتی و موجودی‌برداری برای کنترل توزیع سوخت تصریح کرد: در جریان پایش‌های انجام‌شده، ۳۴۲ کارت سوخت متخلف در جایگاه‌ها شناسایی و متخلفان برای پیگیری قضایی معرفی شدند.

وی همچنین از شناسایی ۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی رسوبی در پارکینگ‌های استان با همکاری معاونت حقوق عامه دادستانی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و گفت: تا کنون حدود ۲ هزار کارت سوخت مربوط به این خودرو‌ها که برخی از آنها پیش‌تر در مناطق جنوبی کشور سوخت‌گیری می‌کردند، مسدود شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین در پایان بر ضرورت تطبیق اطلاعات اعلامی دستگاه‌های متولی با وضعیت واقعی واحد‌های اقتصادی (مانند معادن، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها) تاکید کرد و افزود: تدوین الگوی مصرف و تقویت نظارت‌های میدانی، نقش موثری در توزیع هدفمند فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از انحراف سهمیه‌ها دارد.