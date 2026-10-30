این‌روز‌ها با کاهش دمای هوا، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش یافته و برای پیشگیری از حوادث ناشی از گازگرفتگی، رعایت نکات ایمنی ضروری است.

رعایت نکات ایمنی، لازمه حفظ جان خود و دیگران

رعایت نکات ایمنی، لازمه حفظ جان خود و دیگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، با کاهش دمای هوا در خراسان شمالی، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش یافته و رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث ناشی از گاز گرفتگی ضروری شده است.

با سرد شدن هوا، بررسی سلامت بخاری‌های گازسوز، اطمینان از نصب صحیح دودکش و بررسی اتصالات گاز از مهم‌ترین اقداماتی است که شهروندان باید پیش از استفاده از وسایل گرمایشی انجام دهند.

مسدود نبودن مسیر دودکش، اطمینان از خروج مناسب محصولات احتراق و تأمین هوای کافی برای عملکرد وسایل گازسوز، از جمله نکات مهم برای پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن است.

مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست که در صورت تهویه نامناسب و احتراق ناقص می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.

رعایت اصول ایمنی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و سپردن نصب و بررسی آنها به افراد متخصص، نقش مهمی در حفظ سلامت شهروندان در روز‌های سرد سال دارد.