مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بر ضرورت حمایت از واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی، رفع موانع تولید و توسعه ظرفیت‌های فرآوری و صادرات محصولات کشاورزی و شیلاتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید یعقوب هاشمی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع وابسته به شیلات اظهار داشت: بررسی میدانی وضعیت واحد‌های تولیدی، شنیدن مسائل و مشکلات فعالان این بخش و پیگیری موانع موجود، نقش مهمی در حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تقویت زنجیره ارزش محصولات دارد.



وی با اشاره به بازدید معاون مدیر صنایع غذایی و کارشناسان سازمان از سه واحد فعال در حوزه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و فرآوری محصولات شیلاتی مستقر در شهرک صنعتی آبادان افزود: در جریان این بازدیدها، ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی مجموعه‌ها بررسی و مسائل و مشکلات آنها از نزدیک شنیده شد.

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هاشمی با اشاره به فعالیت شرکت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان کیان اروند اظهار داشت: این مجموعه با ظرفیت اسمی سالانه ۱۵ هزار تن و ایجاد اشتغال برای ۲۰ نفر، در زمینه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان فعالیت می‌کند.

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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت صفا امواج اروند گفت: این مجموعه در زمینه فرآوری و تولید میگوی منجمد فعالیت دارد و با ظرفیت اسمی سالانه ۵۰۰ تن، برای ۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

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وی با اشاره به ظرفیت شرکت پروتئینی ۱۷۷ ایثارگران بیان کرد: این شرکت در زمینه فرآوری ماهی و میگو فعالیت دارد و با ظرفیت سالانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن، برای ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

سید یعقوب هاشمی افزود: صادرات محصولات این مجموعه به کشور‌های عمان و ترکیه، از ظرفیت‌های مهم در توسعه بازار‌های صادراتی محصولات شیلاتی استان است.

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مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی ظرفیت‌های تولیدی، شنیدن مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری موانع پیش‌روی واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی، از اقدامات ضروری برای حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و شیلاتی استان است.