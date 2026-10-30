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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامههای دولت گفت: کالابرگ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کشور افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری روز جمعه در حاشیه بازدید از درمانگاه تأمیناجتماعی لردگان در جمع خبرنگاران تاکید کرد: گروههایی که پایان مهرماه ثبتنام کردند بهطور دقیق برابر ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند.
وی افزود: کالابرگ این تعداد از ثبتنامکنندگان از ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) به ۱۵ میلیون ریال (یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش مییابد.
میدری تصریح کرد: بقیه گروههایی که ثبتنام کردند بهطور مشترک از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بررسی و در ۱۵ آبانماه جاری اعمال میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر ۲ روزه خود به استان چهارمحال و بختیاری از بخشهای مختلف حوزه کار، تعاون و سرمایهگذاری این استان دیدن کرد و در نشست شورای اداری و سرمایهگذاری چهارمحال و بختیاری حضور یافت.