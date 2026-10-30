وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این تعداد تا پایان مهر ثبت نام کردند گفت: کالابرگ بقیه گروه‌هایی هم که پس از آن ثبت‌نام کرده‌اند، بررسی و از ۱۵ آبان اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری روز جمعه در حاشیه بازدید از درمانگاه تأمین‌اجتماعی لردگان در جمع خبرنگاران تأکید کرد: گروه‌هایی که پایان مهرماه ثبت‌نام کردند به‌طور دقیق برابر ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند.

وی افزود: کالابرگ این تعداد از ثبت‌نام‌کنندگان از ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) به ۱۵ میلیون ریال (یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش می‌یابد.

میدری تصریح کرد: بقیه گروه‌هایی که ثبت‌نام کردند به‌طور مشترک از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه بررسی و در ۱۵ آبان‌ماه جاری اعمال می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر ۲ روزه خود به استان چهارمحال و بختیاری از بخش‌های مختلف حوزه کار، تعاون و سرمایه‌گذاری این استان دیدن کرد و در نشست شورای اداری و سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری حضور یافت.