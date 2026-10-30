به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه دابودشت و دشت‌سر آمل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلای دابودشت با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ عمومی و هویت ایرانی ـ اسلامی، نسبت به تغییر الگو‌های پوشش و سبک زندگی و کمرنگ‌شدن آداب‌ورسوم اصیل ایرانی هشدار داد و حفظ میراث فرهنگی مازندران را وظیفه‌ای همگانی دانست.

حجت‌الاسلام محمدعلی حاجی‌زاده با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی؛ فرهنگ را مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، رفتار‌ها و آدابی دانست که هویت یک جامعه را شکل می‌دهد و صیانت از آن نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی است.

وی با اشاره به تغییرات فرهنگی در جامعه افزود: نوع پوشش و لباس، زبان و گویش، غذا، سبک معماری و آداب و رسوم از مؤلفه‌های هویت فرهنگی مردم است و متأسفانه بخشی از فرهنگ کهن و ریشه‌دار ایرانی، به بهانه ورود به دنیای مدرن و پست‌مدرن، تحت تأثیر الگو‌های فرهنگی بیگانه و انحرافی غرب قرار گرفته است.

امام جمعه دابودشت و دشت‌سر آمل، کمرنگ‌شدن مهمان‌نوازی، احترام به بزرگ‌ترها، وطن‌دوستی و بی‌توجهی به پرچم و اسطوره‌های ملی را از دیگر نگرانی‌های فرهنگی برشمرد و تأکید کرد: در برابر تعرض و تخریب فرهنگ یک جامعه، مهندسی فرهنگی و جریان‌سازی صحیح برای حفظ ارزش‌ها و هویت ایرانی ـ اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است.

حاجی‌زاده با اشاره به چهاردهم آبان، روز مازندران و فرهنگ عمومی، بر ضرورت حضور و مشارکت جوانان، دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی برای صیانت و ارتقای فرهنگ عمومی تأکید کرد و خواستار توجه جدی به تغییرات سبک زندگی و جلوگیری از کمرنگ‌شدن ارزش‌های اصیل جامعه شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی مازندران گفت: مردم این استان از دیرباز به ولایت‌مداری، فرهنگ پهلوانی و قهرمانی، مهمان‌نوازی و تکریم امامزادگان شناخته شده‌اند و این ویژگی‌ها بخشی از هویت و تمدن مردم این دیار است.

امام جمعه دابودشت و دشت‌سر آمل بر ضرورت پاسداری از این میراث ارزشمند و انتقال آداب‌ورسوم و سنت‌های اصیل مازندران به نسل‌های آینده تأکید کرد تا هویت فرهنگی این خطه در گذر زمان دستخوش فراموشی و تغییر نشود.