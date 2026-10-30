با تصمیم هیئت‌مدیره مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان، اعضای جدید کادر فنی و اجرایی تیم فوتبال بانوان این باشگاه معرفی و منصوب شدند تا ساختار مدیریتی و فنی این تیم برای ادامه فعالیت‌ها تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، در راستای ساماندهی و تقویت ساختار فنی و اجرایی تیم فوتبال بانوان صنعت نفت آبادان، سرمربی، مدیر فنی و مدیر تیم این مجموعه با نظر اعضای هیئت‌مدیره مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان انتخاب شدند.

بر اساس این تصمیم، رز جدیدی‌زاده به‌عنوان سرمربی، خدیجه بهبهانی به‌عنوان مدیر فنی و مینا موزرمی به‌عنوان مدیر تیم فوتبال بانوان صنعت نفت آبادان منصوب شدند.

این انتصاب‌ها با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در بخش‌های فنی و اجرایی، تقویت روند مدیریتی و فراهم کردن زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای فعالیت تیم فوتبال بانوان انجام شده است.

با معرفی اعضای جدید، مسئولیت هدایت فنی، نظارت بر امور تخصصی و پیگیری مسائل مدیریتی و اجرایی تیم به افراد منصوب‌شده واگذار شده است تا مجموعه فوتبال بانوان صنعت نفت آبادان با ساختاری منسجم‌تر به فعالیت خود ادامه دهد.

باشگاه صنعت نفت آبادان نیز ضمن اعلام این انتصاب‌ها، برای اعضای جدید کادر فنی و اجرایی تیم فوتبال بانوان در مسئولیت‌هایشان آرزوی موفقیت کرده است.