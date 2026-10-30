مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان، حضور خودجوش و مستمر مردم در خیابان‌ها را الگویی تازه از پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید امیر جعفری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اصفهان با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور گفت: دفاع دو بخش دارد؛ دفاع عامل که بر عهده نیرو‌های مسلح است و دفاع غیرعامل یا دفاع مردمی که همه اقشار جامعه در آن مسئولیت دارند.

وی افزود: دشمن در قالب جنگ ترکیبی تلاش می‌کند با هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور و ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم، زمینه سردرگمی، ناامیدی و ناآرامی را فراهم کند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان با اشاره به حملات سایبری به بانک‌ها و جایگاه‌های سوخت و همچنین خرابکاری‌های صنعتی گفت: هدف دشمن تنها آسیب‌زدن به یک مجموعه یا زیرساخت نیست، بلکه تلاش می‌کند روند زندگی مردم را مختل کند.

جعفری، حفاظت از جان انسان‌ها و صیانت از دارایی‌ها و زیرساخت‌های کشور را دو مأموریت اصلی پدافند غیرعامل برشمرد و افزود: کاهش آسیب‌پذیری، استمرار خدمات ضروری، تسهیل مدیریت بحران و ارتقای پایداری ملی از اهداف مهم پدافند غیرعامل است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی خانواده‌ها برای شرایط بحرانی ادامه داد: آشنایی مردم با الزامات زندگی در شرایط جنگی می‌تواند آسیب‌پذیری جامعه را کاهش دهد و مدیریت شرایط اضطراری را تسهیل کند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان همچنین بر ضرورت مشارکت نخبگان فرهنگی، اجتماعی و دانشگاهی در افزایش پایداری ملی تأکید کرد و گفت: حضور مردم در صحنه باید با تلاش برای استمرار خدمات ضروری همراه باشد.

جعفری با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش، انرژی و ارتباطات افزود: این زیرساخت‌ها با هدف خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شده‌اند و حفاظت از آنها در شرایط بحرانی ضروری است.

وی نقش دانش‌آموزان و نوجوانان در دفاع از کشور را نیز مهم دانست و فعالیت مشترک تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله بسیج دانش‌آموزی، سازمان دانش‌آموزی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و جمعیت هلال‌احمر را جلوه‌ای از مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی عنوان کرد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان، دفاع هوشمندانه ملت ایران، حفظ و استمرار خدمات ضروری و ارتقای آمادگی مردم برای زندگی در شرایط بحرانی را از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های امسال پدافند غیرعامل اعلام کرد.

جعفری همچنین با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، رهبر شهید انقلاب اسلامی، ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب و ۱۴ دانش‌آموز شهید استان اصفهان، دفاع آگاهانه و مردمی از کشور را وجه مشترک این مناسبت‌ها دانست.