همزمان بادویست و چهل وسومین اجتماع شبانه در نیشابور، یادواره شهیدان محمدمهدی سبحانی‌فر و مهدی علی‌آبادی، دو شهید دانش‌آموز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی سمیه دولت‌آبادی مسئول خواهران بسیج دانش‌آموزی نیشابور در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز اظهار کرد: این یادواره به یاد و نام ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز کشور و ۲۰۶ شهید دانش‌آموز شهرستان نیشابور و بویژه یاد و خاطره شهیدان محمد مهدی سبحانی فر و مهدی علی‌آبادی برگزار شد؛ دانش‌آموزانی که در مقاطع مختلف تاریخ، با ایثار و فداکاری خود درس شجاعت، آزادگی و مسئولیت‌پذیری را به نسل‌های آینده آموختند.

وی افزود: بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان کنیم زیرا امنیت، آرامش و عزت امروز جامعه مرهون فداکاری انسان‌هایی است که برای دفاع از ارزش‌ها و سرزمین خود از جان گذشتند.

دولت‌آبادی گفت: بیان خاطرات و روایت زندگی شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام و آرمان‌های شهدا به نسل جوان است.

مسئول خواهران بسیج دانش‌آموزی نیشابور همچنین با اشاره به نواخته شدن زنگ ایثار و شهادت در این مراسم اظهار کرد: این زنگ به یاد و نام همه شهدای عزیز و ملت قهرمان نواخته شد و امیدواریم طنین آن نویدبخش موفقیت، پیروزی، عزت و سربلندی کشور و ملت ایران باشد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی تنها یادآوری یک واقعه تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای انتقال ارزش‌هایی همچون فداکاری، وطن‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و حفظ هویت ملی به نسل آینده است.

شهیدان محمدمهدی سبحانی‌فر و مهدی علی‌آبادی، دو شهید دانش‌آموز نیشابوری در حوادث سال گذشته در دفاع از امنیت کشور جان خود را فدا کردند.

در این مراسم تصویر طراحی شده شهیدان سبحانی‌فر و علی‌آبادی توسط زهرا صمدیه، هنرمند انقلابی نیشابور، به خانواده‌های معظم این شهدا تقدیم شد.