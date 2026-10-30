هم‌زمان با چهارمین سالگرد شهادت شهید آرمان علی‌وردی، اجتماع بزرگ «نوجوانان آرمانی، لشکر قدس» صبح امروز با حضور پرشور نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف مردم در میدان انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، صبح امروز جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ میدان انقلاب تهران از نخستین ساعات روز حال‌وهوایی متفاوت به خود گرفت؛ میدانی که از همان ابتدای صبح با طنین سرود‌های حماسی، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، حضور خانواده‌ها و اجتماع پرشور گروه‌های مختلف مردمی، به صحنه‌ای برای گرامیداشت یاد و خاطره شهید آرمان علی‌وردی تبدیل شده بود.

هم‌زمان با چهارمین سالگرد شهادت این شهید، اجتماع بزرگ «نوجوانان آرمانی، لشکر قدس» با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد؛ گردهمایی‌ای که در آن نسل‌های مختلف، از کودکان خردسال و نوزادان در آغوش والدین گرفته تا نوجوانان، جوانان و سالمندان، در کنار یکدیگر حضور پیدا کرده بودند.

فضای میدان از همان لحظات ابتدایی سرشار از جنب‌وجوش بود. صدای موسیقی‌های حماسی در فضای میدان طنین انداخته بود و هم‌زمان با پخش قطعات مختلف، بخش‌هایی از جمعیت با سرود‌ها همراهی می‌کردند.

همچنین پرچم‌های بزرگ و کوچک در نقاط مختلف میدان دیده می‌شد و غرفه‌ها و بخش‌های جانبی مراسم نیز به‌تدریج فعالیت خود را آغاز می‌کردند. هرچه زمان می‌گذشت، بر تعداد حاضران افزوده می‌شد و میدان انقلاب چهره‌ای متفاوت‌تر از روز‌های معمول به خود می‌گرفت.

برخلاف تصور از یک مراسم با محوریت نوجوانان، میدان تنها میزبان یک گروه سنی خاص نبود. خانواده‌های بسیاری به‌صورت دسته‌جمعی در این برنامه حضور داشتند؛ پدران و مادرانی که فرزندان خردسال خود را نیز همراه آورده بودند و حتی نوزادانی که در آغوش والدینشان در میان جمعیت دیده می‌شدند.

در سوی دیگر، سالمندان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی حضور داشتند که در کنار اعضای خانواده خود برای شرکت در مراسم به میدان آمده بودند. از کودکی که هنوز زبان باز نکرده بود تا پیرمردی که با آرامش در میان جمعیت ایستاده بود، همه در این اجتماع حضور داشتند؛ تصویری که نشان می‌داد یادبود شهید آرمان علی‌وردی بهانه‌ای برای گردهمایی نسل‌های مختلف شده است.

در میان حاضران، گروه‌های مختلف بسیجی نیز حضور چشمگیری داشتند. بخشی از این گروه‌ها را نوجوانانی تشکیل می‌دادند که در قالب مجموعه‌های بسیج دانش‌آموزی و گروه‌های فرهنگی و تربیتی به میدان آمده بودند. حضور دسته‌جمعی این نوجوانان، در کنار سایر شرکت‌کنندگان، نشان‌دهنده نقش مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی در شکل‌گیری این اجتماع بود.

اجرای گروه‌های سرود با استقبال حاضران همراه شدو برخی از شرکت‌کنندگان با شنیدن قطعات آشنا، با اجراکنندگان هم‌خوانی می‌کردند .

در ادامه، شاعران و مداحان حاضر در مراسم به اجرای شعرخوانی و مداحی پرداختند و با خواندن ابیاتی حماسی، حال‌وهوای میدان را تغییر دادند.

پس از آن، نوبت به روایت زندگی شهید آرمان علی‌وردی رسید. یکی از روحانیون حاضر بر روی جایگاه قرار گرفت و با بیان بخش‌هایی از زندگی این شهید، از شخصیت، ویژگی‌های اخلاقی و مسیر زندگی او برای حاضران گفت. این بخش از برنامه حال‌وهوایی متفاوت با شور و هیجان ابتدای مراسم داشت؛ فرصتی برای مکث، شنیدن و بیشتر آشنا شدن با زندگی جوانی که نامش بهانه گردهمایی امروز شده بود.

با حضور ابوذر روحی بر روی صحنه، بار دیگر موجی از شور و هیجان در میدان به راه افتاد. اجرای او با استقبال پرشور حاضران همراه شد و با آغاز نماهنگ‌ها و آثار حماسی، فضای مراسم حال‌وهوایی پرتحرک‌تر به خود گرفت.

چهار سال از شهادت آرمان علی‌وردی می‌گذرد؛ چهار سالی که شاید در تقویم تنها چند برگ ورق خوردن باشد، اما نام او همچنان بهانه‌ای برای گردهم آمدن مردم و به‌ویژه نوجوانان و جوانان است. امروز در میدان انقلاب، این نام بار دیگر محور یک اجتماع بزرگ شد؛ اجتماعی که در آن نوجوانان با گروه‌های خود آمده بودند و خانواده‌ها فرزندانشان را همراهی می‌کردند.