مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به شرایط ناپایداری جو و گذر ریز موج‌ها از فراز استان، تا اواسط هفته آینده در اغلب نقاط، ابرناکی و رگبار گاهی رعد و برق پیش بینی می‌شود.

تداوم ابرناکی و رگبار، افزایش رطوبت و وقوع مه در خوزستان

تداوم ابرناکی و رگبار، افزایش رطوبت و وقوع مه در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، با توجه به شرایط ناپایداری جو و گذر ریز موج‌ها از فراز استان، تا اواسط هفته آینده در اغلب نقاط استان، ابرناکی و رگبار گاهی رعد و برق، به ویژه در مناطق مرتفع شرقی و شمالی استان و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گردوخاک محلی و موقتی به ویژه در مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی وجود دارد.

وی افزود: همچنین از اواخر وقت امروز تا اواسط روز یکشنبه در سواحل و مناطق جنوبی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی مورد انتظار است.

سبزه زاری تصریح کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر روز یکشنبه در برخی از ساعات مواج و همراه با رگبار پراکنده و رعد و برق همراه خواهد بود.

به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان؛ در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۳۷.۵ و ایذه با دمای ۱۳.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۴.۵ و کمینه دمای ۲۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.