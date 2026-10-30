به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دانش آموز شهید محمدتقی وحیدی، دهم اسفند ۱۳۴۶ در روستای بام چشم به جهان گشود. او جوانی خوش‌اخلاق، فروتن و مهربان بود که هم‌زمان با تحصیل، روحیه مسئولیت‌پذیری و عشق به میهن را در وجود خود پرورش داد.

با وجود سن کم، لباس بسیجی بر تن کرد و راهی جبهه‌های نبرد شد تا از خاک وطن دفاع کند.

سرانجام وی در بیست و هفتم فروردین ۱۳۶۴، در منطقه هورالهویزه خدمت، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

پیکر مطهرش سال‌ها در منطقه باقی ماند تا اینکه پس از تفحص، به زادگاهش بازگشت و در خاک بام آرام گرفت.