تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشور، با پیروزی ۸۴ بر ۸۱ مقابل نفت و گاز گچساران، دومین برد متوالی خود را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در دومین هفته از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، میهمان تیم نفت و گاز گچساران بود و در دیداری نزدیک و نفس‌گیر توانست حریف خود را شکست دهد.

بلندقامتان آبادانی این دیدار را با انگیزه کسب پیروزی آغاز کردند و در نیمه نخست با ارائه بازی منسجم، از حریف خود پیش افتادند.

در نیمه دوم، تیم میزبان تلاش کرد جریان بازی را به سود خود تغییر دهد، اما شاگردان علی آرزومندی با مدیریت دقایق حساس مسابقه و حفظ برتری خود، در نهایت با نتیجه ۸۴ بر ۸۱ از زمین مسابقه خارج شدند.

با این پیروزی، پالایش نفت آبادان دومین برد خود را در لیگ برتر بسکتبال به ثبت رساند و با کسب چهار امتیاز، هم‌امتیاز با تیم طبیعت تهران، در جایگاه چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

نماینده آبادان در هفته سوم این رقابت‌ها باید به مصاف تیم طبیعت تهران، صدرنشین لیگ برتر، برود؛ دیداری که می‌تواند جایگاه دو تیم را در جدول رده‌بندی تحت تأثیر قرار دهد.