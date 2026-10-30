وزیر ارتباطات پاکستان در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد، با ابراز نگرانی از شرایط کنونی منطقه، بر همبستگی مردم پاکستان با ملت ایران تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، «عبدالعلیم خان» وزیر ارتباطات پاکستان در دیدار با «رضا امیری مقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد، با ابراز نگرانی از شرایط کنونی ایران، بر همبستگی مردم پاکستان با ملت ایران تاکید کرد.

به نقل از اداره اطلاع رسانی دولت پاکستان (PID)، دو طرف در این دیدار درباره تحولات جاری منطقه، روابط دوجانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک گفت‌و‌گو کردند.

عبدالعلیم خان با ابراز اطمینان از عبور ایران از شرایط دشوار کنونی گفت: دوستان واقعی در روز‌های سخت در کنار یکدیگر می‌ایستند و قلب مردم پاکستان در کنار برادران و خواهران ایرانی است.

وی با ادای احترام به رهبران ایران اظهار داشت: فداکاری‌ها و شهادت رهبران این کشور موجب سربلندی ملت ایران شده و مردم پاکستان را عمیقا اندوهگین کرده است.

وزیر ارتباطات پاکستان همچنین برای صلح، شادی و پیشرفت ملت ایران دعا کرد و از تمایل خود برای سفر به ایران در آینده نزدیک خبر داد؛ پیشنهادی که با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران رو‌به‌رو شد.

در ادامه، «رضا امیری مقدم» از اطمینان خاطر وزیر پاکستانی درباره حل مسائل مشترک قدردانی کرد و حمایت مستمر مردم پاکستان از ایران را مورد تمجید قرار داد.

دو طرف همچنین درباره تقویت روابط دوجانبه و افزایش فعالیت‌های تجاری در مرز مشترک ایران و پاکستان گفت‌و‌گو کردند و توسعه همکاری‌های اقتصادی را به نفع هر دو کشور دانستند.