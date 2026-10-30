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فرماندار شهرستان شیروان از شهروندان خواست در صورت دریافت پیامک اطلاعرسانی درباره مراجعه مأموران سرشماری، همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محمد احمدی با اشاره به آغاز فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، این طرح را یکی از زیرساختهای اساسی تصمیمگیری و برنامهریزی در حوزههای مختلف دانست و بر ضرورت همکاری شهروندان با عوامل اجرایی سرشماری تأکید کرد.
فرماندار شهرستان شیروان، گفت: آمار دقیق و بهروز جمعیتی، مبنای شناخت واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی، پیشبینی نیازهای آینده و اتخاذ تصمیمهای مؤثر در زمینه تأمین زیرساختها و توزیع خدمات عمومی است.
وی افزود: برنامهریزی صحیح در حوزههایی همچون آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، حملونقل و خدمات شهری و روستایی، مستلزم دسترسی به اطلاعات معتبر و شناخت دقیق ویژگیهای جمعیتی است.