به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محمد احمدی با اشاره به آغاز فرآیند سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، این طرح را یکی از زیرساخت‌های اساسی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف دانست و بر ضرورت همکاری شهروندان با عوامل اجرایی سرشماری تأکید کرد.

فرماندار شهرستان شیروان، گفت: آمار دقیق و به‌روز جمعیتی، مبنای شناخت واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، پیش‌بینی نیاز‌های آینده و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر در زمینه تأمین زیرساخت‌ها و توزیع خدمات عمومی است.

وی افزود: برنامه‌ریزی صحیح در حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات شهری و روستایی، مستلزم دسترسی به اطلاعات معتبر و شناخت دقیق ویژگی‌های جمعیتی است.