معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: چهار قانون مخل کسب‌وکار شناسایی و برای حل یک مورد در استان تصمیم‌گیری شد و سه مورد دیگر برای رفع به هیات مقررات‌زدایی در مرکز کشور ارجاع داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی عصر پنجشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اختصاص ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایت از مشاغل خرد و خانگی را یادآور شد و بر تسریع بانک‌های عامل در پرداخت وام‌ها تا ۲ ماه آینده تاکید کرد.

وی ادامه داد: از ۱۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات مصوب سفر رییس‌جمهور به استان نیز ۱۲۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده و لازم است بانک‌ها برای پرداخت باقیمانده تسهیلات اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به تشکیل جلسات قرارگاه اقتصادی استان و ضرورت شکل‌گیری کمیته‌های نظارت و بازرسی، بیان کرد: واردات ۶۵ هزار تن کالا از ابتدای امسال انجام شده است.

خلیلی ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۹۰ هزار تن کالای اساسی تامین و توزیع شده و برای ۱۲۰ هزار تن کالا نیز ثبت سفارش شده است.

وی تفویض اختیارات دولت به استانداران برای واردات کالا‌های اساسی را یادآور شد و گفت: ترک تشریفات، از جمله ترخیص مستقیم کالا‌های اساسی، ارائه خط ال. سی چهار تا ۶ ماهه و ثبت آمار، از مشوق‌هایی است که برای واردات ۱۲ قلم کالای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو‌ها و ملزومات پزشکی در نظر گرفته شده است.