حجت الاسلام والمسلمین، محمدجواد حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: در مباحث پیشین، نقش زیست عفیفانه در عرصه حیات فردی مورد بررسی قرار گرفت و توضیح داده شد که عفت، زیرساخت، بنیان و اساس تعالی شخصیت انسان در مسیر تکامل ایمانی است. هنگامی که انسان بتواند خواهش‌های نفسانی و امیال حیوانی خود را مدیریت و مهار کند، زمینه دستیابی به سایر ارزش‌های انسانی و الهی و فضیلت‌های اخلاقی برای او فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های شیطانی برای آلوده‌سازی انسان‌ها و از بین بردن فضیلت‌های اخلاقی تصریح کرد: علت طراحی‌های شیطانی از آغاز آفرینش تاکنون برای آلوده‌سازی افراد، زمین زدن آنها و سوزاندن فضیلت‌ها در وجودشان نیز از همین مسئله قابل درک است. دومین محور مباحث مربوط به زیست عفیفانه، نقش آن در ساخت، تحکیم و تعالی خانواده است. خانواده سلول اصلی جامعه و پرورشگاه فرزندان آدم است و اسلام عزیز اهتمام ویژه‌ای به حفظ و تقویت این نهاد دارد.

خطیب جمعه تهران گفت: در نقطه مقابل این رویکرد، جنگی تمام‌عیار علیه خانواده در جریان است. سلاح این جنگ خانمان‌برانداز، ترویج بی‌عفتی و بی‌بندوباری است؛ موضوعی که پیش‌تر به تفصیل درباره آن صحبت شد. سومین محور بحث درباره زیست عفیفانه در خصوص بررسی نقش زیست عفیفانه در مناسبات اجتماعی، زندگی اجتماعی و ساخت جامعه مطلوب اسلام است که امیدواریم با توفیق الهی بتوانیم در ادامه به این موضوع بپردازیم. زیست عفیفانه یک توصیه اخلاقی و امری تزئینی نیست، بلکه رکن اساسی و حیاتی در شکل‌گیری جامعه مطلوب و تأمین حیات طیبه اجتماعی است و میزان احساس خوشبختی و سعادت در جامعه با میزان تحقق زندگی مبتنی بر عفت و حیا ارتباط مستقیم دارد.

وی درباره موضوع عفت و زیست عفیفانه اظهار کرد: روابط و مناسبات اجتماعی مسئله‌ای اساسی در زندگی انسان‌هاست و اگر این مناسبات بر قواعد سلم، سلام، امنیت، ایمان و فضیلت استوار باشد، زمینه رشد اخلاقی افراد جامعه فراهم می‌شود و کل جامعه نیز می‌تواند به‌عنوان جامعه‌ای مؤمن و سالم، پرچم فضیلت‌ها را در میان جوامع انسانی به دست بگیرد. این مسئله نشان می‌دهد که حیا و عفت، سبک زندگی عفیفانه و زیست عفیفانه به‌عنوان یکی از ارکان تأمین خوشبختی جامعه، چه جایگاهی دارد. واقعیت این است که از منظر خدای متعال، اولیای الهی، خرد ناب و عقل سالم و همچنین تجربه زیسته انسان‌ها در طول قرون و اعصار، عفاف یک قاعده طلایی و رکن اساسی در تأمین خوشبختی و سعادت جمعی انسان‌ها محسوب می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به آموزه‌های اسلامی در زمینه عفاف و حیا تصریح کرد: با مراجعه به اسلام، مطالعه کلمات اولیای خدا و آیات کریمه قرآن درمی‌یابیم که زیست عفیفانه و زندگی حریم‌دار، که در آن کرامت انسانی حرف اول را می‌زند، در حقیقت به‌منزله دکترین تأمین حیات طیبه مطرح است. زیست عفیفانه صرفاً یک توصیه اخلاقی و امری مستحبی و تزئینی نیست. این موضوع در ساخت مناسبات اجتماعی میان انسان‌ها و شکل‌گیری جامعه تراز و مطلوب، یک رکن اساسی و حیاتی محسوب می‌شود. می‌توان گفت عرصه فرهنگ و تربیت و مسئله عفاف، در این سطح یک امر فراراهبردی است؛ چون اصل احساس خوشبختی و سعادت در زندگی اجتماعی، ابتنای تام و وابستگی مستقیمی به میزان تحقق زندگی مبتنی بر عفت و حیا در جامعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: هرچه این مسئله جدی‌تر باشد و عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی را بیشتر پوشش دهد، به همان نسبت احساس خوشبختی و سعادت در جامعه افزایش پیدا می‌کند و به هر میزان که سهم حیا، عفت و پاکدامنی در جامعه کاهش یابد، رذالت‌ها، آشفتگی‌ها، ناآرامی‌ها و احساس نامطبوع از زندگی در میان مردم شکل می‌گیرد. عفت و حیا ریشه در فطرت انسان‌ها دارد. این اصل طلایی و سنت وحیانی، قاعده‌ای برجسته و عقلانی و کاملاً مبتنی بر فطرت است که از درون انسان‌ها سرچشمه می‌گیرد و ریشه‌دار است.

در این میان موضوع موردتوجه ضرورت نهادینه‌سازی عفاف از دوران کودکی و نوجوانی است. مسئله عفت و حیا باید همراه با تولد انسان و در مسیر تربیت و رشد او، به‌ویژه در دوران کودکی و نوجوانی، بنیان‌گذاری شود.

امام جمعه موقت تهران گفت: تربیت بر مدار عفت، در حقیقت تربیت بر مدار عقلانیت است. اگر این قاعده طلایی به‌درستی در وجود انسان ریشه‌گذاری شود و افراد در خانواده، محیط آموزشی و مدرسه و در سن مناسب با آن آشنا شوند، ارزش‌های وجودی و کرامت انسانی خود را درک می‌کنند و روش‌های مدیریت خواهش‌های نفسانی و مهار کردن غرایز را می‌آموزند. انسان‌ها باید یاد بگیرند چگونه در محیط‌های اجتماعی و در مناسبات خود با دیگران، در برابر امیال و خواهش‌های نفسانی خویشتن‌داری کنند. اگر این خودداری آگاهانه و خویشتن‌داری عاقلانه در سن مناسب به‌درستی آموزش داده شود، افراد هنگام برقراری ارتباط با دیگران، مناسبات خود را بر اساس کرامت انسانی تنظیم خواهند کرد.

وی افزود: مناسبات اجتماعی نیز باید بر پایه انسانیت و فضیلت‌های انسانی شکل بگیرد. ارتباط انسان‌ها با یکدیگر، ارتباط دو انسان است، نه ارتباط دو حیوان. عفت در وجود هر انسانی به معنای کشف کرامت انسانی در وجود خویشتن و تشخیص بزرگواری و کرامت در وجود دیگران است. معنای این مسئله آن است که مواجهه من با دیگران باید بر اساس انسانیت و فضیلت‌های انسانی باشد، نه بر اساس امیال حیوانی. این همان بنیان و قاعده طلایی عفت است که در فطرت انسان‌ها ریشه دارد و به معنای خودارزشمندی، خودارج‌مندی و کشف ارزش‌های وجودی و کرامت انسانی است.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به نقش خانواده و نهاد‌های آموزشی در نهادینه‌سازی این فرهنگ گفت: این موضوع باید از دوران کودکی و نوجوانی و در فرایند رشد انسان‌ها بنیان‌گذاری شود و در این زمینه خانواده از یک سو و آموزش‌وپرورش، نهاد‌های تعلیم و تربیت و عناصر مؤثر در عرصه تربیت از سوی دیگر مسئولیت دارند. زیست عفیفانه امری تحمیلی و اجباری نیست. دکترین زیست عفیفانه به‌عنوان یک نظریه کلان در تأمین حیات طیبه اجتماعی، دستوری تحمیلی یا اجباری نیست، بلکه امری کاملاً درونی، فطری و روحی و مبتنی بر قواعد ناب خرد و هوشیاری است. اگر سخن از قانون به میان می‌آید، قانون برای افرادی است که غافل هستند یا احیاناً گرفتار بی‌بندوباری و وقاحت شده‌اند و انگیزه آلوده‌سازی اجتماعی دارند. قانون در چنین شرایطی برای دفاع از حق حیات طیبه و زندگی پاکیزه عمومی و اجتماعی وارد عمل می‌شود و این افراد را مهار و مناسبات را تنظیم می‌کند تا هر چیزی در جای خود قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت، عفت امری طبیعی، فطری و عقلانی و مستظهر به وحی الهی و سنت خدایی است. اگر مسیر تربیت به‌درستی پیش برود، به جریان انداختن قاعده حیا و عفت در جامعه کار دشواری نخواهد بود؛ چراکه بافت اجتماعی از آن استقبال می‌کند و آحاد جامعه با آن همراهی خواهند کرد. کلیدواژه حیات طیبه که امروز چند بار به آن اشاره کردم، یک بار در قرآن کریم و در سوره نحل آمده است. حیات طیبه به معنای زندگی گوارا و شیرین است؛ زندگی‌ای که افراد در آن احساس خوب، خوشبختی و سعادت دارند.

خطیب جمعه تهران گفت: افراد در جامعه زمانی احساس پاکیزگی، گوارایی و سعادت می‌کنند که در روابط اجتماعی و مناسبات میان انسان‌ها پاکی حاکم باشد، کرامت انسانی مورد توجه قرار گیرد و افراد از یکدیگر احساس سلم و سلام داشته باشند و مطمئن باشند که از ناحیه دیگری آسیبی به آنها نمی‌رسد. جامعه زمانی احساس حیات طیبه می‌کند که امنیت متقابل در آن برقرار باشد و افراد در مناسبات خود با یکدیگر احساس کنند نگاه دیگران به آنها نگاهی انسانی است، نه نگاهی حیوانی و غریزی. زمانی حیات طیبه در جامعه مستقر می‌شود که افراد در آن احساس کرامت و شخصیت کنند و این عنصر اساسی با کیمیای عفت میسر می‌شود. این شهید عزیز هفته گذشته پس از تحمل هشت ماه رنج ناشی از مجروحیت در جریان فتنه و کودتای دی‌ماه و در رویارویی با عناصر آمریکایی و داعشی، به مقام شهادت نائل شد. در کنار شهدای دانش‌آموز باید از شمار گسترده جانبازان و آزادگان دانش‌آموز نیز یاد کرد. از دوران دفاع مقدس اول تاکنون، دانش‌آموزان بسیاری در مسیر دفاع از کشور جانباز شده‌اند که امروز به سنین بالاتر رسیده‌اند. همچنین آزادگان دانش‌آموزی داشتیم که ماجرای ۲۳ نفر از آنان از جمله روایت‌های ماندگار دوران دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: وقتی از شهدا سخن می‌گوییم، باید جمع بزرگ مجاهدان و ایثارگران در کنار آنان را نیز ببینیم. این مجموعه، سرمایه‌ای بی‌بدیل است و واقعیت این است که چنین ویژگی‌هایی از خصائص منحصر‌به‌فرد ملت ایران به شمار می‌رود. از ابتدای انقلاب تا امروز، نوجوانان و جوانانی که در سال‌های نخست جوانی خود قرار دارند، در تحولات بزرگ اجتماعی، شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، اداره دفاع مقدس، پیشبرد اهداف کشور و مواجهه با فتنه‌ها نقش‌آفرینی برجسته و اساسی داشته‌اند. امام راحل عنایت خاصی به جوانان و نوجوانان داشتند و روح خودباوری و باور به توانستن را در آنان زنده و تقویت کردند. هرچه امروز داریم، از تربیت‌شدگان مکتب امام است؛ کسانی که بعد‌ها جهاد، سپاه و نهاد‌های گوناگون انقلابی را شکل دادند.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری همچنین با اشاره به توجه رهبر شهید انقلاب به نسل جوان، اظهار کرد: ایشان در تمام عمر پربرکت خود نگاه ویژه‌ای به جوانان داشتند و همواره همراه، حامی و یاور آنان بودند. ایشان جوان‌شناس، جوان‌باور و جوان‌یاور بودند و با طراحی‌ها و میدان‌دادن به جوانان در عرصه‌های مختلف، زمینه برافراشته‌شدن پرچم افتخار جوانان ایران در عرصه‌های علمی، ورزشی و اجتماعی را فراهم کردند. این کمترین توفیق را داشتم که حدود ۲۶ سال نماینده ایشان در جریان دانش‌آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان باشم و در تمام این سال‌ها از نزدیک شاهد عنایت، دقت، پیگیری، اعتماد و توجه ویژه ایشان به نسل نوجوان و سپس عرصه جوانی بودم.

وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره جوانان و نوجوانان، اظهار کرد: امروز نیز به توفیق الهی، رهبر عزیز و حکیم ما که حاصل مکتب این دو امام هستند، در کمتر از ۴۰ روز سه پیام محوری ارائه کرده‌اند که در کنار پیام‌های دیگر ایشان برای درخشش جوانان در عرصه‌های علمی و ورزشی، حاوی نکات راهبردی و مهمی است. در پیام رهبر انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در ۳۱ شهریور نیز موضوع تربیت و پیوند علم، اخلاق و هویت مورد توجه قرار گرفت. همچنین در چهارم آبان، موضوع نخبگی مسئولانه و پنج جهت‌گیری علمی در قالب پیامی بلند و راهبردی مطرح شد.

خطیب جمعه تهران گفت: پیام اخیر رهبر انقلاب نقشه راه تمدنی کشور را ترسیم می‌کند. این پیام با تکیه بر اصل «العلم سلطان»، خطوط راهبردی پیشرفت علمی کشور را در اختیار جامعه قرار می‌دهد. این کمترین توفیق را داشتم که هفته گذشته این پیام را در جمع نشان آوران عرصه‌های علمی و ورزشی کشور بخوانم و ارائه کنم. رهبر عزیزمان در پیام سوم و در موضوع هم‌عهدی با جوانان فرمودند که برای رسیدن به قله‌ها با آنان هم‌عهد هستند.

وی با اشاره به آغاز هفته دانش‌آموز اظهار کرد: جریان دانش‌آموزی از امروز با یاد شهید فهمیده، مجموعه ارزشمند بسیج دانش‌آموزی، انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و شهدای دانش‌آموز آغاز می‌شود و تا ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ادامه خواهد داشت. این هفته به دانش‌آموزان و نوجوانان با غیرت و باهمت کشور اختصاص دارد و دشمن به چشم خود خواهد دید که نسل جدید ایران برای ادامه راه شهیدان آماده است. ۱۳ آبان علاوه بر روز دانش‌آموز، روز مبارزه با استکبار جهانی است که به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی نام‌گذاری شده است. این روز بر اساس سه رویداد تاریخی شکل گرفته که در هر سه، مسئله استکبار و نقش آمریکا برجسته است.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری گفت: تقابل آمریکا با ملت ایران به سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ محدود نمی‌شود. این ماجرا از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شده و طی حدود ۷۰ سال، آمریکا به‌صورت مستمر علیه ملت ایران توطئه کرده است. فرعون مظهر خودبرتربینی بود و خود را بالاتر از همه می‌دانست و انتظار داشت دیگران در اختیار او باشند. امروز نیز آمریکا چنین رفتاری دارد و می‌خواهد همه ملت‌ها در برابر اراده‌اش تسلیم باشند. همان‌گونه که فرعون نماد قساوت، درنده‌خویی، تحقیر دیگران و فریبکاری بود، امروز نیز این ویژگی‌ها در رفتار استکبار جهانی مشاهده می‌شود. فرعون جای شهید و جلاد و مستضعف و مستکبر را عوض می‌کرد و با فریبکاری، خود را نجات‌دهنده مردم معرفی می‌کرد؛ در حالی که امروز نیز شاهد چنین رویکردی از سوی فرعون زمان یعنی آمریکا هستیم.

وی اظهار کرد: آمریکایی‌ها از ابتدا به دنبال بلعیدن ایران بودند، اما با مقاومت ملی ملت ایران مواجه شدند. فهرست جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون بسیار طولانی است؛ بخشی از این جنایت‌ها به‌صورت مستقیم و بخش عمده‌ای نیز به‌صورت غیرمستقیم و از طریق رژیم پهلوی، صدام و عناصر نیابتی آنها انجام شده است. آمریکا پس از سال‌ها اقدام غیرمستقیم، به‌ویژه از ماجرای شهادت سردار سلیمانی به این سو، به‌تدریج پرده از چهره واقعی خود برداشت و مستقیماً وارد میدان شد. حضور مستقیم آمریکا در رویارویی با ملت ایران نشانه قدرت نیست، بلکه حکایت از ضعف و استیصال این کشور دارد؛ زیرا زمانی که در برنامه‌ریزی‌های خود به نتیجه نرسید، به آخرین مرحله روی آورد و مستقیماً وارد میدان شد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به وعده‌های الهی درباره یاری مؤمنان در برابر دشمنان گفت: ملت ایران در معرض رفتار وحشیانه استکبار قرار گرفته، اما به توفیق الهی از حمایت و نصرت خداوند برخوردار خواهد بود و امروز آثار استیصال و درماندگی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و همراهی رژیم صهیونیستی را می‌توان مشاهده کرد. دراینجا اشاره‌ای می‌کنم به ماجرای حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) و مقابله آنان با وسوسه‌های شیطان. هنگامی که شیطان در برابر حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) موفق به فریب آنان نشد، خود را آشکار کرد و آن دو بزرگوار با سنگ به مقابله با او پرداختند. امروز نیز ملت ایران در حال رجم شیطان است.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری با اشاره به درخواست‌های آمریکا برای مذاکره و ارسال نامه و میانجی، تأکید کرد: امروز دشمنان درخواست مذاکره می‌کنند، نامه می‌نویسند و میانجی می‌فرستند، اما ملت ایران فریب نخواهد خورد؛ چراکه تجربه نشان داده است زمانی که آمریکایی‌ها از مذاکره و ارسال پیام سخن می‌گویند، ممکن است خطر و توطئه‌ای جدی‌تر از زمانی که تهدید به جنگ می‌کنند، در جریان باشد. دراین میان، هوشیاری در برابر تحرکات دشمن ضروریست. نیرو‌های ما دست به ماشه هستند و مردم نیز شب‌ها میدان را رها نمی‌کنند؛ زیرا به این حقیقت رسیده‌اند که یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملت ایران، همین حضور‌های نورانی و مستمر مردمی است.

وی ادامه داد: مردم با ایستادگی و حضور خود، ان‌شاءالله به توفیق الهی کمر استکبار جهانی را در این مرحله خواهند شکست. امروز در داخل کشور، وحدت و یکپارچگی تحت پرچم رهبری معظم برقرار است و این موضوع در میان مردم و مسئولان نیز قابل مشاهده است؛ در مقابل، جبهه دشمن گرفتار آشفتگی، ازهم‌پاشیدگی و استیصال شده است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به مواضع پیشین خود درباره شروط ایران برای هرگونه توافق گفت: حرف ملت ایران روشن است؛ ما هفت شرط را مطرح کرده‌ایم و طرف مقابل باید به آنها عمل کند و راه دیگری وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واکنش‌ها نسبت به طرح موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور اشاره کرد و گفت: در نماز جمعه گذشته این موضوع را مطرح کردیم که چرا نباید در دکترین هسته‌ای خود تجدیدنظر کنیم؟ این مطالبه، یک واکنش شتاب‌زده و هیجانی نیست، بلکه حاصل بلوغ و آگاهی ملی است. دشمنان همه خطوط قرمز ملت ایران را زیر پا گذاشته‌اند، امام ما را به شهادت رسانده‌اند و به تعهدات و قرارداد‌های خود پایبند نبوده‌اند. ملت ایران در طول سال‌های گذشته تجربه‌ای دردناک از رفتار طرف مقابل داشته و اکنون با آگاهی و بصیرت گسترده، موضوع بازنگری در دکترین هسته‌ای را به‌عنوان یکی از عرصه‌های بازدارندگی و تأمین امنیت ملی مطرح می‌کند.

حاج علی اکبری با بیان اینکه این مطالبه ریشه در حق حیات عزتمندانه ملت ایران دارد، تصریح کرد: برخی از مطرح شدن این موضوع عصبانی شدند، اما این خواست ملت ایران است و نباید آن را به یک گروه خاص محدود کرد. پیش از این نیز در برخی نظرسنجی‌ها بیش از ۷۰ درصد مردم خواستار تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای بودند، اما پس از طرح این موضوع، موجی از درخواست‌ها و استقبال از سوی قشرهای مختلف مردم، از جمله دانشجویان، دانش‌آموزان، استادان دانشگاه، نخبگان و اصناف شکل گرفت. اکنون با یک مطالبه ملی روبه‌رو هستیم و امیدواریم نخبگان و صاحب‌نظران درباره این موضوع مطالعه و بررسی کنند و پیشنهاد‌ها و طراحی‌های خود را ارائه دهند. مسئولان مرتبط نیز باید بررسی‌های تکمیلی را انجام دهند تا پیشنهاد‌ها به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه شود.

امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: در نهایت، هر تصمیمی که رهبر معظم انقلاب تشخیص دهند، مورد تبعیت ما خواهد بود و همه زیر پرچم ایشان قرار داریم؛ اما در عین حال باید به این مطالبه و توقعی که در سطح جامعه شکل گرفته است نیز توجه شود.