به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران اظهار داشت: یک جنگ تمام عیار علیه خانواده در جریان است و سلاح این جنگ ترویج بی عفتی وبی بندباری است. در زمینه نقش زیست عفیفانه در مناسبات اجتماعی و ساخت جامعه مطلوب اسلام می‌توان گفت مسئله روابط و مناسبات اجتماعی یک مساله سااسی در زندگی انسانهاست. اگر این مناسبات بر قواعد امنی و ایمان و فضیلت استوار باشد افرادی که در این جامعه زندگی میکنند زمینه برای رشد اخلاقی آنها فراهم میشود و کل جامعه میتواند بعنوان جامعه سالم پرچم فضیلت‌ها را بین جوامع اسلامی بر دست گیرد.

وی افزود: موضوع حیا و عفت وسبک‌زندگی‌عفیفانه‌ و زیست عفیفانه بعنوان یکی از ارکان تامین خوشبختی جامعه تعریف می‌شود. مساله عفاف یک رکن اساسی در زمینه خوشبختی فردی و جمعی انسان‌ها محسوب می‌شود. زیست عفیفانه مساله زینتی نیست؛ مساله حیا وعفت در ساخت مناسبات اجتماعی بین انسانها و شکل گیری جامعه تراز و مطلوب یک رکن اساسی و حیاتی محسوب می‌شود.

امام جمعه موقت تهران گفت: به تعبیر رهبر انقلاب، زیست عفیفانه یک امر فراراهبردی است یعنی اصل سعادت در زندگی اجتماعی و خوشبختی به میزان تحقق زندگی مبتنی بر عفت و حیا وابستگی تام دارد. به هر نسبتی که حیا و عفت در جامعه کاهش یابد به همان نسبت رذالت‌ها و آشفتگی‌ها و نا آرامی‌ها در زندگی مردم شکل میگیرد. خود ارجمندی و کشف ویژگی های انسانی باید از کودکی و فرایند رشد در وجود انسان‌ها بنیانگذاری شود. مسوولیت خانواده از یک سو و مسئولیت آموزش و پرورش و عناصر تربیت از سویی دیگر مهم است.

وی افزود: دکترین زیست عفیفانه بعنوان یک نظریه کلان‌در تامین حیات طیبه اجتماعی یک امر دستوری و اجباری نیست بلکه امری درونی و مبتنی بر قوانین ناب خرد است؛ لذا اگر سخن از قانون به میان می آید برای افرادی است که غافل‌اند و گرفتار بی بند و باری و شیطان زده هستند. اگر مسیر تربیت به درستی پیش رود جا انداختن عفت و حیا در جامعه کار سختی نیست. وقتی در روابط اجتماعی پاکی و کرامت انسانی حاکم باشد حیات طیبه در جامعه مستقر می‌شود. این عنصر اساسی با کیمیای عفت موثر است. نقطه مقابل آن جامعه‌ای است که افراد او ارتباطاتشان مبتنی بر غرایز حیوانی است.

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