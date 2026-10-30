مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر ظرفیت واحد‌های تولیدی آبادان در حوزه صنایع شیلاتی گفت: حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، رفع موانع تولید و توسعه بازار‌های صادراتی محصولات کشاورزی و شیلاتی، از ضرورت‌های اقتصادی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، سید یعقوب هاشمی در جریان بازدید از واحد‌های صنعتی فعال در شهرک صنعتی آبادان، با اشاره به اهمیت توسعه صنایع وابسته به شیلات اظهار کرد: بررسی میدانی وضعیت واحد‌های تولیدی، شناسایی مشکلات فعالان این بخش و پیگیری موانع موجود، نقش مهمی در حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تقویت زنجیره ارزش محصولات دارد.

وی افزود: در این بازدید، معاون مدیر صنایع غذایی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از سه واحد فعال در زمینه تولید خوراک آبزیان و فرآوری محصولات شیلاتی در شهرک صنعتی آبادان بازدید کردند و ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی این مجموعه‌ها و مسائل و مشکلات آنها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تشریح ظرفیت تولیدی این واحد‌ها گفت: شرکت تولید خوراک دام، طیور و آبزیان کیان اروند با ظرفیت اسمی سالانه ۱۵ هزار تن، شرکت صفا امواج اروند با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ تن میگوی منجمد و شرکت پروتئینی ۱۷۷ ایثارگران با ظرفیت سالانه یک‌هزار و ۵۰۰ تن در زمینه فرآوری ماهی و میگو فعالیت دارند.

هاشمی با اشاره به ظرفیت صادراتی این مجموعه‌ها بیان کرد: صادرات محصولات برخی از این واحد‌های تولیدی به کشور‌های عمان و ترکیه، از ظرفیت‌های مهم آبادان و استان خوزستان در حوزه صنایع شیلاتی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه توسعه بازار‌های صادراتی و ارزآوری بیشتر را فراهم کند.

وی تصریح کرد: شناسایی ظرفیت‌های تولیدی و پیگیری موانع پیش‌روی واحد‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی، از اقدامات ضروری برای حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و شیلاتی است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تأکید کرد: حمایت از این واحد‌ها و فراهم کردن زمینه فعالیت مؤثرتر آنها، علاوه بر تقویت تولید داخلی، به تکمیل زنجیره ارزش محصولات و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی آبادان و خوزستان کمک می‌کند.