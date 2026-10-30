مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با انتشار فراخوان رسمی، از جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ایرانی عضو جوامع بومی و محلی خواست تا در مسابقه ویدئویی مالکیت فکری جوانان بومی ۲۰۲۶ سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ملی ثبت و حمایت حقوقی از دارایی‌های فکری و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، فراخوان «جایزه ویدئویی جوانان بومی ۲۰۲۶» را برای اطلاع‌رسانی و مشارکت واجدان شرایط منتشر کرد.

موضوع و هدف مسابقه

این مسابقه با موضوع «تجلی دانش و خلاقیت مردمان بومی در عرصه عمل» برگزار می‌شود و هدف آن معرفی خلاقیت جوانان بومی و تبیین نقش مالکیت فکری به ویژه حق مؤلف در حمایت از آثار خلاقانه آنان است.

شرایط شرکت

بر اساس مقررات مسابقه، شرکت‌کنندگان باید عضو یکی از مردمان بومی واقع در یکی از کشور‌های عضو وایپو باشند و در تاریخ پایان مهلت ارسال آثار، بین ۱۸ تا ۳۵ سال سن داشته باشند. شرکت به صورت فردی یا گروهی (حداکثر ۱۰ نفر) امکان‌پذیر است و هر فرد یا گروه تنها مجاز به ارسال یک اثر است.

قالب و محتوای اثر

ویدئو باید بین ۱ تا ۳ دقیقه، با فرمت MP۴ و بدون زیرنویس یا واترمارک باشد. اثر باید توسط خود شرکت‌کننده تولید شده و پیش از این منتشر نشده یا در مسابقه دیگری برنده نشده باشد. محتوای ویدئو می‌تواند شامل صنایع دستی سنتی (بافندگی، سفالگری، منبت‌کاری)، آیین‌های داستان‌گویی، شیوه‌های تهیه دارو‌های طبیعی و غذا‌های سنتی، یا اقدامات مرتبط با کشاورزی، محیط زیست و طب سنتی باشد.

جوایز مسابقه

جوایز این رقابت شامل تجهیزات دیجیتال به ارزش حداکثر ۴۰۰۰ دلار برای رتبه اول، ۳۰۰۰ دلار برای رتبه دوم، ۲۰۰۰ دلار برای رتبه سوم و ۱۰۰۰ دلار برای برنده جایزه انتخاب مردمی است. همچنین پدیدآورندگان ۱۵ اثر برتر از فرصت‌های آموزشی آکادمی وایپو بهره‌مند خواهند شد.

مهلت و نحوه ارسال

مهلت ارسال آثار تا ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵) از طریق سکوی آنلاین مسابقه است. شرکت‌کنندگان باید علاوه بر ویدئو، عنوان اثر، توضیحی درباره ارتباط ویدئو با موضوع، معرفی شخصی و توضیحی درباره جامعه بومی خود را نیز ارائه کنند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۶۳۹۲۳۴۴۶ تماس حاصل کنند.