به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، «خانگرمز» منطقه‌ای با اکوسیستم کوهستانی است که در ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار وسعت، مهمترین زیستگاه کل و بز وحشی، قوچ و میش استان به شمار می‌رود.

محیط بانان در این منطقه کار حفظ و کنترل ۳۵ گونه شاخص گیاهی و جانوری این منطقه را انجام می‌دهند.

از گونه‌های شاخص پستاندار این منطقه می‌توان به قوچ و میش، کل و بز، کفتار، گرگ، شغال و گربه وحشی و از پرندگان به عقاب دشتی، عقاب طلایی و از گونه‌های گیاهی به زالزالک اشاره کرد.

۳۵ گونه مهم جانوری و گیاهی در این منطقه کوهستانی زیست دارند.

جلوگیری از شکار غیرمجاز، آمارگیری محیط حیات وحش، مقابله با اخلالگران محیط زیست و آموزش عمومی برخی از وظایف محیط بان است.