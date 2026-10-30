استان البرز با قرار گرفتن در رتبه نخست کشور در جذب تسهیلات حمایتی دامداری، سهم قابل‌توجهی از منابع حاصل از عوارض واردات نهاده‌های دامی را به رونق تولید داخل اختصاص داده است؛ منابعی که بخش عمده آن به دامداری‌های شهرستان اشتهارد رسیده و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید و حمایت از فعالان این بخش باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی زنده با برنامه «نگاه مردم» صدا و سیمای البرز با تشریح جزئیات این طرح گفت: مجلس طی دو سال گذشته، وضع عوارض یک‌درصدی بر واردات نهاده‌های دامی را با هدف کنترل واردات بی‌رویه و حمایت از تولید داخلی جو، دانه‌های روغنی و گوشت به تصویب رساند.

وی افزود: اجرای این مصوبه در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۳ همت، درآمد ایجاد کرد که با پیگیری‌های انجام‌شده، این منابع در قالب تسهیلات کم‌بهره و از طریق معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از دامداران سبک و سنگین اختصاص یافت.

عباسی با اشاره به جایگاه البرز در بهره‌مندی از این منابع حمایتی اظهار کرد: استان البرز در جذب این تسهیلات رتبه نخست کشور را به دست آورده و بخش عمده منابع اختصاص‌یافته به استان، به دامداری‌های شهرستان اشتهارد رسیده است.

این اقدام، در راستای پیوند دادن درآمدهای حاصل از واردات با حمایت از تولید داخلی، فرصتی برای تقویت واحدهای دامداری، پشتیبانی از تولیدکنندگان و افزایش ظرفیت تولید در استان البرز فراهم کرده است.