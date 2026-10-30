سرپرست بسیج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری با گرامیداشت یاد و خاطره ۵۷۷ شهید دانش‌آموز استان و شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب، از اجرای بیش از ۲۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته بسیج دانش‌آموزی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت الاسلام رئیسی شعار امسال هفته بسیج دانش‌آموزی را «می‌آموزیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» عنوان کرد و افزود: این شعار برگرفته از آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و شهدای ایران اسلامی است و دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان نظام اسلامی، نقش‌آفرینی ویژه‌ای در عرصه‌های مختلف دارند.

وی با اشاره به تقویم مناسبت‌های این هفته خاطرنشان کرد: هفته بسیج دانش‌آموزی از ۸ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده آغاز شده و تا ۱۳ آبان‌ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه یوم‌الله ۱۳ آبان امسال پیامی روشن برای دشمنان خواهد داشت، گفت: در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی و در راس آنها آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی دچار اضمحلال و استیصال شده‌اند، مردم و دانش‌آموزان بصیر استان چهارمحال و بختیاری بار دیگر با حضور در میدان‌های علم، دانش و سنگر‌های خیابانی، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان خواهند کوبید و پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان خواهند داد.