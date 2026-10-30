شبکه نمایش و شبکه تهران سیما روز جمعه ۸ آبان‌ماه با ویژه‌برنامه‌هایی به مناسبت روز نوجوان و معرفی جاذبه‌های گردشگری و عشایری مهمان خانه‌ها می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «زنبورک» به کارگردانی سیدرضا عربشاهی و محصول ۱۳۹۰، امروز جمعه ۸ آبان ساعت ۱۳ به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم داستان پسری دانش‌آموز به نام یوسف را روایت می‌کند که در پی یافتن پسری به نام داوود در خیال و واقعیت است.

آرمین عالمیان، رضا جعفرنیا، علی یوسفی و پروین ملکی در این اثر ایفای نقش کرده‌اند.

همچنین برنامه «تهرانگرد» امروز حوالی ساعت ۱۸ با سفر به دشت لار، زندگی عشایری و سبک زندگی خانواده‌هایی را که سه ماه از سال مهمان این منطقه هستند، روایت می‌کند.

معرفی ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد هر روستا یا منطقه، آشنایی با محصولات باغی و کشاورزی، تهیه یک غذا یا دسر محلی از همان محصولات و همچنین حضور یک مهمان یا خانواده، از بخش‌های متنوع «تهرانگرد» به شمار می‌رود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی سجاد مشحون و کارگردانی محمدمهدی بابائی، روز‌های جمعه از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.