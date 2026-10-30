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تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان در روز پایانی مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با برتری مقابل چادرملو اردکان بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ در روز پایانی این مسابقات، دیشب (۷ آبان) تیم فولاد هرمزگان با نتیجه ۸ بر ۲ از سد تیم چادرملو اردکان گذشت تا با کسب ۶ امتیاز پس از گلساپوش ۷ امتیازی بر سکوی دوم قرار گیرد.
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تیم گلساپوش یزد نیز با شکست پارس جنوبی بوشهر قهرمان این مسابقات شد.