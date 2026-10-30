به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول خانه ریاضیات یزد از برگزاری مسابقات متعدد علمی و ریاضی در طول سال خبر داد.

ناطقی با بیان اینکه خانه ریاضیات در طول سال مسابقات متعددی برگزار می‌کند، افزود: مسابقه تیمی ریاضی با عنوان متر، المپیاد، ریاضی، رنگین کمان، مسابقه تیمی ریاضی و مسابقات بین‌المللی ریاضی از جمله آنها است.

وی افزود: مسابقات متر شامل سه مرحله مدرسه‌ای، استانی و کشوری است.

وی عنوان کرد: در مرحله مدرسه‌ای حدود ۱۷۵۰۰ نفر در قالب ۵۸۴۶ تیم ثبت نام کردند که از این تعداد ۲۲۲۹ تیم به مرحله دوم راه یافتند و ۵۷۰ تیم برگزیده مرحله استانی شدند.

ناطقی گفت: تعداد ۴۷۱ تیم نیز به مرحله کشوری راه یافته‌اند که ۱۳۵ نفر دیپلم برنزی، ۱۷۴ نفر دیپلم نقره‌ای و ۱۶۲ نفر دیپلم طلایی را کسب نموده‌اند.

وی عنوان کرد: در مسابقه کتابخانه ریاضی نیز ۶۱ تیم شرکت نمودند که ۱۹ تیم به مرحله کشوری راه یافته و در نهایت ۷ تیم دیپلم افتخار طلایی، ۵ تیم دیپلم افتخار نقره‌ای و ۵ تیم دیپلم افتخار برنزی را کسب نمودند.