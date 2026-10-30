منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند: مواضع و پاسگاه‌های مرزی طالبان افغانستان در منطقه شکین، مقابل گذرگاه مرزی «انگور ادا»، هدف حمله قرار گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد؛ در ادامه تنش‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان، منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند مواضع و پاسگاه‌های مرزی طالبان افغانستان در منطقه شکین، مقابل گذرگاه مرزی «انگور ادا»، هدف حمله قرار گرفته است.

این حمله در واکنش به حملات ۲۸ اکتبر به مناطق مرزی پاکستان انجام شده است؛ حملاتی که به گفته منابع پاکستانی به کشته شدن یک شهروند و زخمی شدن پنج غیرنظامی دیگر منجر شد.

منابع امنیتی پاکستان همچنین مدعی شدند که در این عملیات، چندین پاسگاه مرزی طالبان افغانستان منهدم شده و نیرو‌های این گروه متحمل تلفات انسانی سنگینی شده‌اند.

به گفته این منابع، مواضع نظامی مستقر در پایگاه شکین در خاک افغانستان نیز هدف قرار گرفته است.

این منابع هشدار داده‌اند که حمله به غیرنظامیان پاکستانی بدون پاسخ نخواهد ماند و مسئولان این اقدامات باید پاسخگو باشند.

در بیانیه منتشر شده از سوی منابع پاکستانی آمده است که جان هر شهروند پاکستانی ارزشمند است و خون هیچ یک از قربانیان این حملات نادیده گرفته نخواهد شد. این منابع همچنین هشدار داده‌اند که طالبان افغانستان باید پیامد‌های اقدامات خود علیه پاکستان را بپذیرند.

درگیری‌های اخیر در منطقه «انگور ادا» در حالی ادامه دارد که حملات ۲۷ اکتبر به مناطق مسکونی پاکستان، به افزایش تنش میان اسلام آباد و کابل منجر شده است.

رسانه‌های پاکستانی پیشتر گزارش داده بودند که در پی اصابت گلوله خمپاره به یک خانه در این منطقه، یک غیرنظامی کشته و پنج نفر دیگر از اعضای یک خانواده زخمی شدند.

گزارش‌ها درباره حملات و میزان خسارات واردشده به مواضع دو طرف تاکنون به طور مستقل تأیید نشده است و مقام‌های طالبان نیز روایت متفاوتی از درگیری‌های اخیر ارائه کرده‌اند.