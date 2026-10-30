اداره‌کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: در شبانه‌روز گذشته، ایستگاه هواشناسی آبادان با ثبت ۸۶ درصد رطوبت نسبی، بیشترین میزان رطوبت را در میان شهر‌های استان به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه هفتم آبان تا ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه روز جمعه هشتم آبان، میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان به ۵۹.۹ درصد رسید.

پس از آبادان، ایستگاه‌های هواشناسی ایذه با ۷۸ درصد و بندر ماهشهر با ۷۷ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را در استان ثبت کردند.

در مقابل، هفتکل با ۳۸ درصد و حسینیه با ۴۰ درصد، کمترین میزان رطوبت نسبی را در این بازه زمانی داشتند.

همچنین میزان رطوبت نسبی در شوش ۷۳، هویزه ۷۲، گتوند ۷۰، اهواز ۶۹، شادگان و بستان ۶۵، بهبهان ۶۲ و امیدیه ۵۶ درصد گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، آبادان با ثبت رطوبت نسبی ۸۶ درصد، در صدر ایستگاه‌های هواشناسی استان از نظر میزان رطوبت قرار گرفت.