مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از انسداد ۲ هزار و ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز و اجرای طرح فناورانه کشت سبز در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه گفت: صیانت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت بهینه برداشت‌ها، محور اصلی توسعه پایدار و تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب است.

بهرام درویشی همچنین از پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی سنوات گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر شرکت در این دو بخش بدهی معوق ندارد و تمام مطالبات پرسنلی تسویه شده است.

وی پیگیری طرح جامع آب شرب کرمانشاه، بررسی ظرفیت‌های سد بیستون، پیگیری طرح‌های تأمین آب جوانرود و پاوه و انجام مطالعات سد پاتاق را از مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام برای تأمین بلندمدت آب شرب استان برشمرد.

درویشی طرح ابتکاری کشت سبز را از اقدامات برجسته این شرکت در راستای سامان‌دهی و پایش وضعیت کشت و مدیریت منابع آب عنوان کرد و افزود: این طرح با هدف دستیابی به برآوردی دقیق‌تر از سطح واقعی اراضی زیرکشت و میزان مصرف آب در بخش کشاورزی اجرا می‌شود.