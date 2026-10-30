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معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به دشوارتر شدن شرایط تأمین سوخت و انرژی در زمستان امسال، از مردم خواست با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف برق، به مدیریت منابع انرژی و عبور از شرایط پیشرو کمک کنند.
مصطفی رجبی مشهدی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما درباره وضعیت تأمین سوخت زمستانی افزود: بخشی از گاز کشور و بخشی از ظرفیتهای مربوط به آن را در جریان جنگ تحمیلی سوم از دست دادهایم، اما تلاش میشود با ذخیرهسازی سوخت مایع، شرایط تأمین انرژی بهبود یابد.
وی با تأکید بر اینکه تأمین انرژی در زمستان امسال با دشواری بیشتری همراه خواهد بود، گفت: همراهی مردم در مدیریت مصرف برق اهمیت ویژهای دارد.
رجبی مشهدی افزود: کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف برق از سوی مشترکان میتواند به بهبود شرایط تأمین انرژی و عبور موفق از زمستان پیشرو کمک کند.