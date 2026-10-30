صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف برق به عبور از شرایط سخت زمستان کمک می‌کند

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به دشوارتر شدن شرایط تأمین سوخت و انرژی در زمستان امسال، از مردم خواست با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف برق، به مدیریت منابع انرژی و عبور از شرایط پیش‌رو کمک کنند.