هواشناسی چهارمحال و بختیاری با صدور اطلاعیه نسبت به عبور متناوب امواج و وقوع ناپایداری‌های جوی در سطح استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سامانه بارشی جدید از ظهر شنبه (۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵) فعالیت خود را در استان آغاز می‌کند و تا سه‌شنبه (۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی، مخاطرات این سامانه شامل بارش رگباری باران، رعدوبرق، احتمال بارش برف در ارتفاعات، وزش باد به نسبت شدید و موقت، و همچنین خیزش گردوخاک در مناطق مستعد خواهد بود.

این سامانه تمامی مناطق استان، به‌ویژه مناطق شمالی و غربی استان شامل شهرستان‌های کوهرنگ، اردل و فارسان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

هواشناسی استان نسبت به جاری شدن روان‌آب موقتی، سیلابی شدن مسیل‌ها و آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی هشدار داد. همچنین احتمال خسارت به سازه‌های موقت (مانند داربست‌ها، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها)، صاعقه و خطر برخورد آن وجود دارد.

با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، توزیع بارش در مناطق یک شهرستان به‌صورت یکنواخت و گسترده نخواهد بود. به شهروندان، عشایر و مسافران توصیه می‌شود:از تردد یا اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. از صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع پرهیزکنند. از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی اطمینان حاصل کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم را به کار بندند.