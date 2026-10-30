به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای استان تا دوشنبه هفته آینده پایدار خواهد بود.

حمیدی افزود: از امروز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ تا دوشنبه ۱۱ آبان ماه، هوای استان مازندران صاف تا نیمه ابری خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این مدت در ساعات بعدازظهر و شب؛ در ارتفاعات به ویژه ارتفاعات نیمه غربی؛ رگبار و رعدوبرق پراکنده را شاهد خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۱۲ و ۱۳ ابان هوای استان؛ نیمه ابری تا ابری همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گفته حمیدی دریا برای امروز جمعه و فردا شنبه موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

دیروز ساری مرکز استان با ۲۵ درجه گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۶ درجه بالای سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان مازندران بودند.