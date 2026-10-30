فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۷ هزار فقره سرقت و دستگیری ۳ هزار و ۴ سارق در هفت ماه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار فرزاد تاجره در تشریح جزئیات عملکرد پلیس مرکزی در هفت ماه گذشته، مبارزه با سارقان را یکی از مطالبات مردمی از پلیس در حوزه امنیت اجتماعی عنوان کرد و افزود: فراجا در برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود در سالیان اخیر، در زمینه پیشگیری از جرایم و مقابله با مجرمان، به‌ویژه سارقان، برنامه‌ریزی جامعی داشته و با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، این مهم را با جدیت پیگیری کرده است؛ این موضوع با رویکرد امنیت محله‌محور در استان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های مهم و به‌حق مردم، پدیده نابهنجار سرقت، زورگیری و جرایمی از جنس سرقت است، بیان کرد: پلیس استان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا رفاه و آسایش مناسب را برای شهروندان فراهم کند.

این مقام ارشد انتظامی در استان مرکزی با اشاره به اهمیت طرح‌های امنیت‌بخش پلیس درخصوص مبارزه با سرقت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، از اجرای طرح تشدید مبارزه با سارقان و مال‌خران در راستای ارتقای آرامش مردم در استان مرکزی خبر داد.

سردار تاجره تصریح کرد: در عملیات‌های مقابله با سرقت در هفت ماه نخست سال جاری، سه هزار و چهار سارق دستگیر و هفت هزار فقره سرقت کشف شده است؛ این اقدامات رضایتمندی حداکثری مردم از عملکرد پلیس را به همراه داشته است.