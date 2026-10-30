در نهضت آسفالت ریزی معابر ۱۵ روستای شهرستان کبودراهنگ با اعتباری بیش از ۶۵ میلیارد تومان آسفالت ریزی شد در ادامه نهضت آسفالت ریزی با هدف سهولت در عبور و مرور اهالی معابر روستای ابمشکین بخش شیرین‌سو آسفالت ریزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محمد داودی مدیر بنیاد مسکن شهرستان کبودراهنگ گفت:برای آسفالت ریزی معابر این روستا بیش از۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

فتح‌الله توسلی نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ در مجلس گفت: امسال معابر ۱۵ روستای شهرستان کبودراهنگ با اعتباری بیش از ۶۵ میلیارد تومان بهسازی و آسفالت ریزی شد که ۱۳ روستا از مسئولیت اجتماعی و ۲ روستا از کمیته برنامه ریزی است.