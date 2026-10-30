سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل تولگا تومور اوچیر، نایب قهرمان جهان از مغولستان نتیجه را واگذار کرد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد خلیلی از دور رقابت‌ها کنار رفت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد یارشوف از ازبکستان را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب تومور اوچیر دارنده مدال نقره جهان از مغولستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از روسیه، خلیلی از دور رقابت‌ها کنار رفت.