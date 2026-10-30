به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، ایرج آقایی در این زمینه گفت: در پی دریافت گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گیلان مبنی بر مفقودی سه نفر کوهنورد در منطقه جنگلی دریاچه سوها، بلافاصله تیم‌های امدادی برای جست‌و‌جو و نجات این افراد به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: یک تیم امدادی و یک تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر اردبیل در محل حادثه حضور یافتند و پس از چند ساعت جست و جوی مستمر در منطقه، هر سه کوهنورد مفقود شده، شناسایی و پیدا شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از شهروندان و علاقه‌مندان به کوهنوردی خواست تا پیش از حرکت به مناطق جنگلی و کوهستانی، شرایط منطقه را بررسی کنند، تجهیزات و وسایل ارتباطی مناسب به همراه داشته باشند و برنامه سفر خود را به افراد مطمئن اطلاع دهند تا در صورت بروز حادثه، امکان امدادرسانی سریع‌تر فراهم گردد.