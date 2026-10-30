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مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از نجات سه کوهنورد مفقود شده با تلاش امدادگران در منطقه جنگلی دریاچه سوها در محدوده شهرستان نمین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل، ایرج آقایی در این زمینه گفت: در پی دریافت گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گیلان مبنی بر مفقودی سه نفر کوهنورد در منطقه جنگلی دریاچه سوها، بلافاصله تیمهای امدادی برای جستوجو و نجات این افراد به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: یک تیم امدادی و یک تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر اردبیل در محل حادثه حضور یافتند و پس از چند ساعت جست و جوی مستمر در منطقه، هر سه کوهنورد مفقود شده، شناسایی و پیدا شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل از شهروندان و علاقهمندان به کوهنوردی خواست تا پیش از حرکت به مناطق جنگلی و کوهستانی، شرایط منطقه را بررسی کنند، تجهیزات و وسایل ارتباطی مناسب به همراه داشته باشند و برنامه سفر خود را به افراد مطمئن اطلاع دهند تا در صورت بروز حادثه، امکان امدادرسانی سریعتر فراهم گردد.