آسمان چهارمحال و بختیاری از امروز تا اواسط هفته آینده تحت تأثیر سامانه بارشی است؛ هوایی ابری همراه با رگبار باران، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال بارش برف در ارتفاعات، هشدار زرد شماره ۳۸ هواشناسی صادر شد.

بارش باران و وزش باد در چهارمحال و بختیاری از امروز تا اواسط هفته آینده

بارش باران و وزش باد در چهارمحال و بختیاری از امروز تا اواسط هفته آینده

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته آینده هوای استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت.

در این مدت به تناوب افزایش ابر، در بعضی ساعات رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقتی و احتمال بارش برف در ارتفاعات در سطح استان بویژه برای نیمه شمالی و غربی استان انتظار می‌رود.

دراین خصوص هشدار هواشناسی زرد شماره ۳۸ صادر شد.