احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم، در مرحله یک چهارم نهایی مقابل مارکوس بلیز از آمریکا قرار گرفت و با نتیجه ۳-۲ به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

محمدنژاد جوان بعد از ظهر در نیمه نهایی به مصاف آسیل آیتاکین از قزاقستان می رود.