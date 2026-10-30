احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم، در مرحله نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل آسیل آیتاکین از قزاقستان با نتیجه ۳ - ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار پایانی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. جوان در این مرحله مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی مقابل زائور اوگویف از روسیه مبارزه خواهد کرد.