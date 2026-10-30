هشتم آبان‌ماه، روزی است که در تقویم حماسی ایران، پیوند میان معصومیت دوران کودکی و صلابت دوران نوجوانی در قامت شهدای راه مقاومت معنا می‌یابد، این روز که با سالروز شهادت جان‌فزای شهید محمدحسین فهمیده و نیز روز بسیج دانش‌آموزی گره خورده است، یادآور آن حقیقت است که نوجوانان ایران، نه تنها مأمور به یادگیری، بلکه پیش‌قراولان دفاع از حریم قدسی وطن و ارزش‌های اسلامی بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، شهادت شهید محمدحسین فهمیده، نوجوانی که با نگاهی فراتر از سن خود، در نخستین روز‌های دفاع مقدس راهی میدان شد، نماد بارز «بصیرت نوجوانانه» در نظام اسلامی است. او با نثری از خون خود، به جهان ثابت کرد که ایمان و آگاهی، مرزی با سن و سال ندارند.

امروز، تکریم یاد و خاطره این شهید بزرگوار در روز نوجوان، به معنای بازخوانی مسیر مقاومت و تأکید بر نقش حیاتی نسل جدید در صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی است.

همزمان با این مناسبت، روز بسیج دانش‌آموزی نیز بر نقش راهبردی مدارس و نهاد آموزش در تربیت نسلی تأکید دارد که همانند شهدای دانش‌آموز، در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی، از مرز‌های فکری و میدانی میهن پاسداری کنند.

در عصر حاضر که جنگ‌های نوین (نرم و ترکیبی) هدف اصلی، تسخیر ذهنیت نوجوانان و دانش‌آموزان است، بازگشت به الگوی رفتاری شهدای دفاع مقدس، راهکار اصلی برای مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ هویت ملی و مذهبی است.

بسیج دانش‌آموزی امروز، نه تنها در عرصه‌های دفاعی و امنیتی، بلکه در میدان‌های دانش، فناوری و مهارت‌آموزی، بازتاب‌دهنده همان روحیه پویا و مسئولیت‌پذیری است که در سیمای پرشور شهید فهمیده و یارانش متجلی بود.

امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری به نوجوانانی نیاز دارد که همزمان با تسلط بر دانش روز، از آموزه‌های معنوی و حماسیِ شهدای راه مقاومت، سپری استوار برای خود بسازند.

در روز ملی نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، ضمن تجلیل از تلاش‌های مربیان و آموزگاران، به یاد تمامی دانش‌آموزان شهیدی که در راه آزادی و استقلال این سرزمین جان خود را فدا کردند، پیمان می‌بندیم که نسل آینده ایران، با تکیه بر دانش و ایمان، راه حماسه فهمیده را با اقتدار ادامه دهد.