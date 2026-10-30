اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و جمعی از مسئولان استانی ضمن بازدید از ظرفیت‌های غارعلیصدر مشکلات این جاذبه گردشگری را از نزدیک مشاهده و بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و به همراه نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ و معاون امور اقتصادی استانداری همدان و مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سفری به غارعلیصدر از نقاط قوت و ظرفیت این غار شگفت انگیز بازدید و مشکلات آن را بررسی کردند.

نماینده مردم شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ در خصوص مشکلات مطرح شده گفت: موضوع و مشکل اصلی در این جاذبه گردشگری این غار درآمد زایی مناسبی ندارد و با ظرفیتی که دارد می‌تواند به بودجه منطقه و استان و کشور یاری رسان باشد که این تحققی نیافته است.

فتح‌الله توسلی افزود: این غار بصورت سنتی اداره می‌شود و هیچ گونه مجتمع‌های خدمات رفاهی برای گردشگران در این مجموعه ایجاد نشده است.

سید علی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این مجموعه یک جاذبه خدادادی است که در عمر ۵۰ ساله این غار باید منشا تحولات در منطقه و استان و کشور باشد و گردشگران از این جاذبه بیشتر استفاده کنند

وی افزود: تلاش میشود مشکلات این جاذبه گردشگری به نفع مردم حل خواهد شد.

حجت‌الاسلام حسین میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:این غار یکی از غار‌های ارزشمند کشور است و مستعد سرمایه‌گذاری است و می‌تواند جذب گردشگر داخلی و خارجی زیادی داشته باشد و با پیگیری‌های انجام شده اعضای کمیسیون فرهنگی برای بررسی مشکلات و حل این مشکلات تلاش خواهد شد

سید مجتبی حسینی معاون انور اقتصادی استانداری همدان گفت: مشکلات این غار از منابع انسانی و محیط پیرامونی و نحوه نگهداری غار احصا رفع شده و اکنون در شرایط مناسب در خدمت گردشگران است.