کارشناس هواشناسی ایلام از ناپایداری جو استان تا دوشنبه هفته آینده و بارش‌های متناوب رگبار و رعد و برق خبر داد و بر پرهیز از صعود به ارتفاعات و تردد در حریم مسیل‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی گفت: طی امروز، شرایط رشد ابر‌های همرفتی و در برخی ساعات رگبار باران و رعد و برق وجود دارد و تا روز دوشنبه هفته پیش‌رو، جو استان ناپایدار است و به‌صورت متناوب در برخی ساعات بارش باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی با تأکید بر بالا بودن شاخص‌های ناپایداری و احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها افزود: بر اساس هشدار‌های صادرشده، توصیه می‌شود شهروندان از صعود به ارتفاعات و همچنین تردد در حریم مسیل‌ها خودداری کنند.

رستمی درباره وضعیت دما نیز تصریح کرد: دمای هوا تا اواسط هفته تغییرات محسوسی ندارد، اما از اواسط هفته تا پایان هفته، حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش دما مورد انتظار است.

با توجه به ناپایداری جو و احتمال تقویت بارش‌ها، رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان و دستگاه‌های اجرایی ضروری اعلام شده است.