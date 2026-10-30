آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان، کاردانان فنی و معماران تجربی با حضور بیش از دو هزار و ۷۰۰ داوطلب در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

رقابت بیش از ۲هزار و ۷۰۰ داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان چهارمحال و بختیاری

رقابت بیش از ۲هزار و ۷۰۰ داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راه و شهرسازی استان هدف از برگزاری این آزمون‌ها را سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای داوطلبان و ساماندهی فعالیت‌های مهندسی عنوان کرد و گفت این آزمون در فضایی کاملاً منظم و مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد.

وی با اشاره به جزئیات شرکت‌کنندگان این دوره افزود: داوطلبان در ۶ رشته اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، برق، مکانیک، شهرسازی و نقشه‌برداری، همچنین ۴ رشته کاردانی فنی، معماران تجربی و ۵ رشته کارشناس ماده ۲۷ با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در مجموع، ۲ هزار و ۷۰۳ نفر در این دوره ثبت‌نام و شرکت کردند که ۸۱ درصد از شرکت‌کنندگان را آقایان و ۱۹ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌نامی، بیشترین تعداد داوطلبان در این دوره مربوط به رشته «عمران – نظارت» با ۵۰۶ نفر متقاضی بوده است.