اجتماع باشکوه گرگانی ها در شب‌های وحدت و اقتدار پشتوانه‌ای محکم برای نظام و انقلاب است و تا پیروزی نهایی بر استکبار جهانی همچنان ادامه دارد.

قرار‌های شبانه مردم گرگان و تاکید بر اتحاد و همبستگی تا پیروزی نهایی

قرار‌های شبانه مردم گرگان و تاکید بر اتحاد و همبستگی تا پیروزی نهایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فضای میدان وحدت گرگان سرشار از شور و همدلی است و حاضران با سردادن شعار‌های انقلابی و ابراز حمایت از نظام اسلامی، نشان دادند که همچنان پای عهد خود با انقلاب ایستاده‌اند.

دانشجویان و دانشگاهیان نیز در شب دویست‌ و چهل‌ و سوم اجتماعات شبانه مردمی، گرد هم آمدند و بر بیعت و همراهی خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.