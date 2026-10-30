به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، در این بیانیه با اشاره به وقایع مهم ۱۳ آبان — شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ — تاکید شده است که این روز مظهر استقلال‌طلبی و استکبارستیزی فرزندان این سرزمین است.

این نهاد انقلابی با اشاره به شرایط کنونی و هجمه‌های دشمنان از طریق جنگ شناختی و ابزار‌های رسانه‌ای، تقویت بصیرت، سواد رسانه‌ای، معرفت دینی و امیدآفرینی در میان نسل جوان را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و نقش بسیج دانش‌آموزی را در این زمینه ارزشمند ارزیابی کرد.

سپاه شهداء در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز به‌ویژه شهید محمدحسین فهمیده، خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان عزیز با اتکا به ایمان، علم‌آموزی و بصیرت، ضمن پاسداشت آرمان‌های شهداء، در مسیر اقتدار و آبادانی میهن اسلامی گام برخواهند داشت.