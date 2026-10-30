پخش زنده
امروز: -
سپاه شهدای استان آذربایجانغربی با صدور بیانیهای ضمن گرامیداشت هفته بسیج دانشآموزی و یومالله ۱۳ آبان، این روز را نماد مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، در این بیانیه با اشاره به وقایع مهم ۱۳ آبان — شامل تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانشآموزان در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ — تاکید شده است که این روز مظهر استقلالطلبی و استکبارستیزی فرزندان این سرزمین است.
این نهاد انقلابی با اشاره به شرایط کنونی و هجمههای دشمنان از طریق جنگ شناختی و ابزارهای رسانهای، تقویت بصیرت، سواد رسانهای، معرفت دینی و امیدآفرینی در میان نسل جوان را ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و نقش بسیج دانشآموزی را در این زمینه ارزشمند ارزیابی کرد.
سپاه شهداء در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز بهویژه شهید محمدحسین فهمیده، خاطرنشان کرد: دانشآموزان عزیز با اتکا به ایمان، علمآموزی و بصیرت، ضمن پاسداشت آرمانهای شهداء، در مسیر اقتدار و آبادانی میهن اسلامی گام برخواهند داشت.