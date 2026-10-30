به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این دوره برای توسعه کیفیت خدمات امدادی و تخصصی‌سازی تیم‌های حمایت‌های روانی (PFA) و با حضور جمعی از داوطلبان دارای شرایط برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مرحله، دانش و مهارت‌های پایه‌ای خود را در حوزه‌های مرتبط با سلامت روان، مداخلات اولیه در بحران و اصول ارتباطی مورد ارزیابی قرار دادند.

پذیرفته‌شدگان در این آزمون ورودی، مجوز حضور در «دوره پیشرفته منطقه‌ای حمایت‌های روانی» را کسب کرده و با شرکت در کارگاه‌های تخصصی زیر نظر اساتید مجرب، آمادگی لازم را برای حضور مؤثر در حوادث و بحران‌ها و ارائه خدمات حمایتی به آسیب‌دیدگان به دست خواهند آورد.

این دوره‌ها با تمرکز بر توانمندسازی روانی-اجتماعی جوامع آسیب‌دیده و کاهش آسیب‌های ناشی از بحران‌ها، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت پاسخگویی به حوادث ایفا می‌کند.