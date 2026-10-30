در آمریکا هزینه حمل بار، به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید

در آمریکا هزینه حمل بار، به بالاترین سطح در ۵ سال گذشته رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از رویترز، بر اساس داده‌های «شاخص پرداخت حمل بار بانک آمریکا»، فرستندگان کالا در آمریکا در سه ماهه سوم سال بیشترین هزینه را برای جابجایی مرسولاتشان از سال ۲۰۲۱ تاکنون پرداخت کردند. افزایش شدید قیمت گازوئیل در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و کاهش شمار رانندگان کامیون در دسترس پس از اقدامات سرکوبگرانه مهاجرتی فدرال موجب افزایش نرخ حمل و نقل شده است.

شاخص پرداخت هزینه حمل بار بانک آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد هزینه‌های فرستندگان بار در پی فشار گسترده ناشی از افزایش هزینه ها، در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲.۱ درصد افزایش یافته است.

نرخ حمل و نقل با کامیون پس از آن افزایش یافت که اقدامات اجرایی در زمینه مهاجرت، شمار رانندگان فعال در حمل بار‌های داخلی را کاهش داد و درگیری‌ها با ایران قیمت هر گالن گازوئیل را به بیش از ۶ دلار در کشور رساند.

هزینه‌ها در تمام مناطق آمریکا افزایش یافت و منطقه جنوب غربی با رشد ۵۱.۶ درصدی، بیشترین افزایش را ثبت کرد.

باب کاستلو، اقتصاددان ارشد انجمن کامیونداران آمریکا گفت: «هزینه‌ها بسیار سریع‌تر از حجم محموله‌ها رو به افزایش است.»

حجم محموله‌های ارسالی در سطح کشور تنها ۰.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

بابی هالند، مدیر تحلیل تجاری حمل بار در بانک آمریکا گفت: «حتی در مناطقی که حجم محموله‌ها ثابت مانده یا کاهش یافته است، محدودیت ظرفیت و افزایش هزینه‌های عملیاتی باعث بالا رفتن مخارج می‌شود.»